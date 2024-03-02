«Спартаку будет легче, если его посадят»: Промеса назвали позором

Бывший футболист Александр Бубнов раскритиковал нападающего «Спартака» Квинси Промеса после его задержания в ОАЭ и призвал выгнать футболиста из команды. Его слова приводит Sportbox.

«Эта эпопея должна закончиться. По идее, надо как с Алвешем. Говорили: «легенда, лучший легионер клуба». Это позор «Спартака», его надо выметать из истории клуба! Пятно на «Спартаке». Если посадят, то «Спартаку» даже проще будет, ситуация сама по себе разрулится», — заявил Бубнов.

Инцидент произошел во время зимних сборов «Спартака» в ОАЭ. Из-за ареста Промес не смог вылететь вместе с командой в Москву и точно пропустит матч с «Зенитом», который состоится в Санкт-Петербурге в субботу, 2 марта.

Журналист Дмитрий Егоров заявил, что нидерландскому футболисту грозят четыре года тюрьмы в ОАЭ за побег с места аварии и что в ближайшее он предстанет перед судом.

Однако затем источник Sport24 сообщил, что Промеса выпустили из отделения полиции, однако о его возвращении в Россию речь пока не идет.

Тем временем в дело вмешалась прокуратура Нидерландов, которая направила в ОАЭ запрос на экстрадицию футболиста. Ранее в феврале суд Амстердама признал Промеса виновным в контрабанде 1300 кг кокаина. По этой причине прокуратура требует у властей ОАЭ выдать им игрока «Спартака».

Решение по данному вопросу пока не принято.

Ранее Промеса назвали преступником, который подставил «Спартак» со страшной силой.