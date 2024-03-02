Булыкин рассказал, как «Спартак» должен относиться к Промесу

Бывший нападающий «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин рассказал, как московский «Спартак» должен действовать в ситуации с задержанием в ОАЭ нападающего Квинси Промеса. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Спартак» должен по возможности помогать Промесу и ждать, чем закончится эта история. Все-таки он – ведущий футболист команды и играет в ней важную роль. А как сложится ситуация в дальнейшем, никто не знает. Может быть, только какие-то адвокаты. Подождем развязки», — заявил Булыкин.

Инцидент произошел во время зимних сборов «Спартака» в ОАЭ. Из-за ареста Промес не смог вылететь вместе с командой в Москву и точно пропустит матч с «Зенитом», который состоится в Санкт-Петербурге в субботу, 2 марта.

Журналист Дмитрий Егоров заявил, что нидерландскому футболисту грозят четыре года тюрьмы в ОАЭ за побег с места аварии и что в ближайшее он предстанет перед судом.

Однако затем источник Sport24 сообщил, что Промеса выпустили из отделения полиции, однако о его возвращении в Россию речь пока не идет.

Тем временем в дело вмешалась прокуратура Нидерландов, которая направила в ОАЭ запрос на экстрадицию футболиста. Ранее в феврале суд Амстердама признал Промеса виновным в контрабанде 1300 кг кокаина. По этой причине прокуратура требует у властей ОАЭ выдать им игрока «Спартака».

Решение по данному вопросу пока не принято.

Ранее Промеса назвали преступником, который подставил «Спартак» со страшной силой.