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Стало известно, кто заменит Промеса в матче с «Зенитом»

Экс-игрок Бушманов о замене Промеса в «Спартаке: думаю, Угальде будет играть

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Александр Ступников/РИА Новости

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Бушманов поделился размышлениями на тему, кто в составе красно-белых сможет заменить нападающего Квинси Промеса, который не примет участия в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом» из-за того, что был задержан в ОАЭ. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Думаю, Угальде будет играть сто процентов. Возможно, он выйдет в паре с Соболевым. Не надо еще забывать про Игнатова. Его потенциальная связка с Угальде представляется мне более интересным вариантом, чем Соболев - Угальде, потому что Михаил и Манфред больше друг другу подходят», — заявил Бушманов.

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» состоится в Санкт-Петербурге 2 марта. Стартовый свисток для команд прозвучит в 19:30 по московскому времени. Игра станет первой официальной для команд в 2024 году.

Манфред Угальде перешел в «Спартак» в январе 2024 года за €13 млн + €2 млн бонусов. Нападающий дебютировал за красно-белых в матче против «Ростова». В товарищеской игре против «Шабаб Аль-Ахли» костариканец забил мяч. В текущем сезоне форвард провел за «Твенте» 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и семью результативными передачами.

Ранее «Спартак» назвали командой настроения.

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