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«Спартак» назвали командой настроения

Комментатор Журавель: «Спартак» — команда настроения, как и сам Абаскаль

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Пресс-служба Winline Зимнего Кубка РПЛ.

Известный журналист и комментатор Тимур Журавель перед матчем московского «Спартака» с петербургским «Зенитом» в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) рассказал, что его смущает в столичном клубе. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Смущает, что «Спартак» по-прежнему команда настроения. Как и сам Абаскаль. На кураже парни могут горы свернуть. Но если вдруг что-то пошло не по плану, жди беды. Такой подход не для серьезных задач», — заявил Журавель.

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» состоится в Санкт-Петербурге 2 марта. Стартовый свисток для команд прозвучит в 19:30 по московскому времени. Игра станет первой официальной для команд в 2024 году. «Спартаку» придется играть без нападающего Квинси Промеса, который находится в ОАЭ — он не смог вылететь в Россию из-за задержания в аэропорту.

После 18 туров Российской премьер-лиги «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Ранее Дмитрий Булыкин рассказал, от чего зависит зрелищность матча «Зенит» — «Спартак».

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