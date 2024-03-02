«В России он ничего криминального не делал»: за Промеса призвали бороться

Бывший полузащитник московского «Спартака» Динияр Билялетдинов после задержания нападающего команды Квинси Промеса в ОАЭ заявил о важности игрока для клуба и отметил, что за него надо бороться. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Но это можно назвать, мягко говоря, проколом. «Спартаку» Промес нужен безусловно. Игрок квалифицированный, большую пользу приносит. В России он ничего такого криминального не делал. В принципе, нужно бороться за парня», — заявил Билялетдинов.

Инцидент произошел во время зимних сборов «Спартака» в ОАЭ. Из-за ареста Промес не смог вылететь вместе с командой в Москву и точно пропустит матч с «Зенитом», который состоится в Санкт-Петербурге в субботу, 2 марта.

Журналист Дмитрий Егоров заявил, что нидерландскому футболисту грозят четыре года тюрьмы в ОАЭ за побег с места аварии и что в ближайшее он предстанет перед судом.

Однако затем источник Sport24 сообщил, что Промеса выпустили из отделения полиции, однако о его возвращении в Россию речь пока не идет.

Тем временем в дело вмешалась прокуратура Нидерландов, которая направила в ОАЭ запрос на экстрадицию футболиста. Ранее в феврале суд Амстердама признал Промеса виновным в контрабанде 1300 кг кокаина. По этой причине прокуратура требует у властей ОАЭ выдать им игрока «Спартака».

Решение по данному вопросу пока не принято.

Ранее Александр Мостовой жестко раскритиковал Промеса за арест в Дубае.