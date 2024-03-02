Легенда ЦСКА назвал фаворита чемпионской гонки РПЛ

Бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев (признан в РФ иностранным агентом) в интервью «Газете.Ru» заявил, что не верит в чемпионство «Краснодара» в сезоне-2023/24.

По его мнению, шансы на победу в Российской премьер-лиге (РПЛ) по итогам чемпионата выше у петербургского «Зенита».

«Надо посмотреть, какими получатся первые игры, потому что по осенней части у них было все неплохо. Много одиннадцатиметровых, в какой-то степени помогали судьи, но не думаю, что они будут чемпионами. «Зенит» все-таки поинтереснее смотрится: и в плане подготовки, и игроки у них посильнее. «Краснодар» свалится обязательно. После игры с «Рубином» уже точно можно будет сказать, станут они чемпионами или нет», — заявил Пономарев.

«Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером чемпионата, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

В центральном матче 19-го тура РПЛ «Зенит» примет столичный «Спартак». Игра пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Ранее Владимир Пономарев заявил, что форварда «Спартака» Квинси Промеса могли «слить».