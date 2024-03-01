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Экс-игрок ЦСКА: Квинси Промеса могли «слить»

Экс-игрок ЦСКА Пономарев заявил, что форварда «Спартака» Промеса могли «слить»

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Павел Бедняков/РИА Новости

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что против нидерландского нападающего столичного «Спартака» Квинси Промеса могла быть намеренно проведена операция по задержанию в аэропорту Дубая.

По его словам, Промеса могли банально «слить».

«Черт его знает, может быть наши как-то вмешаются — посол, консул и так далее. Дело серьезное, кто его слил? Если он все же вернется в Россию, то к нам предъявят претензии: «Как он у вас играет, если против него есть судебное решение? Почему вы его не отдаете?» Хотя у нас с Нидерландами и нет никаких договоров, но все равно это будет международный скандал, если ему разрешат играть и мы никаких мер в его отношении не предпримем, — заявил Пономарев.

Из-за ареста Промес не смог вылететь вместе с командой в Москву и точно пропустит матч с «Зенитом», который состоится в Санкт-Петербурге в субботу, 2 марта. Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Ранее Квинси Промеса назвали лентяем и призвали бить дубинкой.

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