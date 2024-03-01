Промеса назвали лентяем и призвали бить дубинкой

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что московский «Спартак» не сможет навязать борьбу петербургскому «Зениту» из-за отсутствия нидерландского нападающего Квинси Промеса.

По его словам, нидерландский форвард был ключевым креативным звеном в команде под руководством Гильермо Абасакля, без которого москвичам будет тяжело рассчитывать на положительный результат.

«Неприятная ситуация с Промесом происходит, остался он в Дубае, поэтому настроение у «Спартака» будет не очень хорошее — игрок-то он классный, но лентяй, которого все время надо бить дубинкой. Он очень интересный, перспективный, с мячом работает грамотно, видит поле хорошо — без него «Спартаку» будет очень тяжело. Если до этой ситуации мне казалось, что «Спартак» навяжет бой «Зениту», то сейчас в этом я очень сомневаюсь. Некому просто на себя взять игру будет. Если «Спартак» увезет ничью, то это будет уже очень хорошо», — заявил Пономарев.

Из-за ареста Промес не смог вылететь вместе с командой в Москву и точно пропустит матч с «Зенитом», который состоится в Санкт-Петербурге в субботу, 2 марта. Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Ранее экс-тренер сборной России Борис Игнатьев призвал игроков «Спартака» не думать о Квинси Промесе.