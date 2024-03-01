«Спартак» вправе потребовать от Промеса свыше €10 млн

Московский «Спартак» в случае расторжения контракта с футболистом Квинси Промесом может потребовать от него свыше €10 млн в качестве компенсации. Об этом сообщает «Чемпионат».

Если клуб расторгнет контракт с нидерландским нападающим на основании дисциплинарных взысканий или если сам спортсмен прибегнет к такой опции без уважительной причины, либо не приступит к работе в назначенный по договору день, то будет обязан выплатить «Спартаку» свыше €10 млн.

29 февраля при попытке вылететь из Дубая в Россию футболист был задержан полицией в аэропорту. Он не смог вместе с командой вылететь в Санкт-Петербург на матч против «Зенита» в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

1 марта «Спартак» выступил с заявлением, в котором сообщил о том, что 32-летний нападающий не будет участвовать в предстоящей игре с «Зенитом». Красно-белые также пообещали применить к футболисту дисциплинарные санкции, когда тот вернется в Россию. В этот же день журналист Иван Карпов сообщил, что Промеса задержали в ОАЭ из-за того, что он сбежал с места ДТП.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск.

Ранее «Спартак» и Промеса назвали идиотами.