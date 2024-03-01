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Промеса выпустили из полиции в Дубае

Sport24: Промес не находится под стражей правоохранительных органов ОАЭ

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Григорий Сысоев/РИА Новости

В настоящий момент футболист московского «Спартака» Квинси Промес не находится под стражей правоохранительных органов ОАЭ. Об этом сообщает Sport24.

При этом отмечается, что о возвращении нидерландца в Россию пока говорить преждевременно.

29 февраля при попытке вылететь из Дубая в Россию футболист был задержан полицией в аэропорту. Он не смог вместе с командой вылететь в Санкт-Петербург на матч против «Зенита» в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

1 марта «Спартак» выступил с заявлением, в котором сообщил о том, что 32-летний нападающий не будет участвовать в предстоящей игре с «Зенитом». Красно-белые также пообещали применить к футболисту дисциплинарные санкции, когда тот вернется в Россию. В этот же день журналист Иван Карпов сообщил, что Промеса задержали в ОАЭ из-за того, что он сбежал с места ДТП.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск.

Ранее Губерниев нецензурно оскорбил Промеса.

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