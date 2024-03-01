Губерниев нецензурно оскорбил Промеса после его задержания в ОАЭ

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев раскритиковал футболиста московского «Спартака». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Мы всегда знали («Спартак» — нет), что Промес преступник! Но то, что он еще и редкий дурак (в оригинале использовано нецензурное слово, — «Газета.Ru») узнали только теперь. Но знает ли об этом «Спартак»?» — написал Губерниев.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск.

22 февраля РБК сообщил о том, что Промес готов лично дать показания в суде Амстердама при условии, что он не будет задержан.

29 февраля при попытке вылететь из Дубая в Россию футболист был задержан полицией в аэропорту. Он не смог вместе с командой вылететь в Санкт-Петербург на матч против «Зенита» в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

1 марта журналист Иван Карпов сообщил, что Промеса задержали в ОАЭ из-за того, что он сбежал с места ДТП.

Ранее СМИ сообщили, что Нидерланды ведут переговоры с ОАЭ об экстрадиции Промеса.