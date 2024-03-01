Адвокат по уголовным делам: у Нидерландов не хватает аргументов для экстрадиции Промеса

Знаменитый адвокат по уголовным делам Максим Калинов в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о дальнейшей судьбе нападающего Квинси Промеса, который был задержан в аэропорту ОАЭ при попытке улететь со «Спартаком» в Санкт-Петербург на матч с «Зенитом» и теперь может быть экстрадирован в Нидерланды. Калинов считает, что поданные стороной игрока апелляции по его уголовным делам могут помочь ему избежать отправки на родину.

«Если бы шестилетний приговор уже вступил в силу, избежать депортации было бы сложнее. Не буду говорить, что невозможно, потому что какие-то нюансы можно найти, но ситуацию для Промеса это бы осложнило. Действующая апелляция является серьезным юридическим аргументом. Но при этом мы видим серию странных совпадений. ДТП как причина не пустить на рейс, поданный только после этого запрос об экстрадиции. Очевидно, не хватает у Нидерландов аргументов, чтобы добиться немедленной экстрадиции. И они понимают, что, если он улетит в Россию, они его уже не достанут», — подчеркнул Калинов.

Промес был приговорен в Нидерландах в июне прошлого года на полтора года за вооруженное нападение на брата, а в феврале этого года еще на шесть лет тюремного заключения за организацию контрабанды крупной партии наркотиков.

Ранее сообщалось, что Промес пропустит матч с «Зенитом» из-за суда в ОАЭ.