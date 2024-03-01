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Булыкин предсказал счет в дерби «Динамо» — «Локомотив» в РПЛ

Экс-футболист Булыкин предсказал сложности для «Динамо» и «Локо» в матче РПЛ

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Роман Владимиров/РИА Новости

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что надеется увидеть форварда «Локомотива» Артема Дзюбу в матче с «Динамо» в 19-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова передает ODDS.ru.

«Первый матч после долгого перерыва будет сложным. Никто не хочет проигрывать, поэтому сыграют аккуратно. Не думаю, что в дерби можно ожидать обилие забитых мячей, несмотря на то, что все жаждут рестарта чемпионата. Думаю, будет счет 1:1. Так как очки важны для обеих команд.

Надеюсь увидеть Дзюбу в старте, несмотря на его неполноценные сборы. Он остается ключевым игроком в «железнодорожников».

Даже несмотря на отсутствие трансферов, у «Динамо» хороший состав, и закончила команда на третьей строчке. Думаю, тем, что не было сделано приобретений, команда не теряет шансы потенциально бороться в тройке чемпионата», — заявил экс-футболист.

Матч пройдет 3 марта, начало в 16.30 по московскому времени.

После 18 туров РПЛ «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка). Четвертое место занимает «Локомотив», набрав 31 очко. Замыкает пятерку «Спартак». Подопечные Гильермо Абаскаля имеют в активе 30 очков.

Ранее назвали задачу «Динамо» на вторую часть РПЛ.

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