Промеса задержали в ОАЭ из-за изменения статуса футболиста Интерполом

Полиция Дубая 29 февраля задержала футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса, который вылетал из ОАЭ в Россию на матч Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Зенита». Виной тому стала смена статуса Интерполом из-за того, что в отношении футболиста было вынесено обвинительное заключение суда в Нидерландах. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщается, на момент прибытия Промеса в Дубай в отношении него действовало «синее» уведомление Интерпола, которое предполагает сбор дополнительной информации о личности в связи с уголовным расследованием. После того как нидерландский суд вынес решение по делу игрока, статус уведомления сменился на «красный», что дает властям той или иной страны основания для ареста человека, скрывающегося от правосудия.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск.

22 февраля РБК сообщил о том, что Промес готов лично дать показания в суде Амстердама при условии, что он не будет задержан.

Ранее сообщалось, что Промес пропустит матч с «Зенитом» из-за суда в ОАЭ.