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Промеса задержали в ОАЭ из-за другого правонарушения

Карпов: Промеса задержали в ОАЭ из-за того, что он сбежал с места ДТП

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале назвал причину задержания игрока «Спартака» Квинси Промеса в Дубае (ОАЭ). По его словам, футболист попал в аварию на территории государства и сбежал.

Как утверждает Карпов, Промес сбежал с места ДТП в надежде, что об этом никто не узнает. Затем, при прохождении паспортного контроля на вылет, футболиста задержали местные правоохранители. Когда российская пресса сообщила об этом и связалась с голландской прокуратурой, та запросила у ОАЭ выдачу Промеса.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск.

22 февраля РБК сообщил о том, что Промес готов лично дать показания в суде Амстердама при условии, что он не будет задержан.

29 февраля при попытке вылететь из Дубая (ОАЭ) в Россию футболист был задержан полицией в аэропорту. Он не смог вместе с командой вылететь в Санкт-Петербург на матч против «Зенита».

Ранее сообщалось, что Промес не может вылететь в Россию из-за запроса Нидерландов об экстрадиции.

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