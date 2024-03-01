Бывший футболист «Спартака» рассказал, как повлияет матч с «Зенитом» на шансы на титул

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о важности для московского «Спартака», за который он выступал во время своей карьеры, матча против санкт-петербургского «Зенита» в 19-м туре Российской премьер-лиги. По мнению эксперта, поражение поставит крест на любых шансах красно-белых на чемпионский титул, а вот при других исходах они могут сохраниться.

«Осталось 12 туров. Поражение фактически выбьет «Спартак» из борьбы за чемпионство. Что касается ничьей, то восемь очков… Помню, что только ЦСКА один раз отыграл подобное отставание много лет назад. Но тогда и состав у армейцев был мощный, сильный. Так что отставание – проблема «Спартака». Проигрыш, однозначно, будет означать крест на чемпионских амбициях. А вот что касается ничьей, то, понятно, это самый оптимальный вариант для «Краснодара», но после нее будет интересен каждый матч. Сейчас все включатся в борьбу, и «Краснодару» самому будет очень сложно», — отметил Деменко.

«Спартак» занимает после осенней части сезона пятое место в РПЛ, набрав 30 очков после 18-ти туров и на восемь баллов отставая от лидирующего «Краснодара». Санкт-петербургский «Зенит» идет на втором месте с 36 очками.

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