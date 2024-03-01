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Экс-член РФС заявил, что Россия сама унизит себя, если будет спасать Промеса

Экс-член РФС Созин: сами себя унизим, если будем пытаться спасти Промеса

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Виталий Невар/РИА Новости

Бывший член комитета Российского футбольного союза (РФС) по этике Андрей Созин не считает заговором дело полузащитника «Спартака» Квинси Промеса. Об этом он заявил «Чемпионату».

«У Промеса нет ни одного довода, чтобы заявить о заговоре против себя как против человека, который работает в России.

Я читаю открытые источники. И даже если половина того, что там пишут про дело Промеса, правда – не нужно его спасать. И, пожалуйста, не надо говорить, что нас хотят унизить этим приговором Промеса. Мы сами себя унизим, если будем пытаться его спасти», — сказал Созин.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск.

22 февраля РБК сообщил о том, что Промес готов лично дать показания в суде Амстердама при условии, что он не будет задержан.

29 февраля при попытке вылететь из Дубая (ОАЭ) в Россию футболист был задержан полицией в аэропорту. Он не смог вместе с командой вылететь в Санкт-Петербург на матч против «Зенита».

Ранее Зарема обвинила руководство «Спартака» в задержании Промеса.

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