Промес не вылетел в Россию после задержания в ОАЭ

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес продолжает оставаться в ОАЭ, он не вылетел в Россию. Об этом сообщает Metaratings.ru.

До этого СМИ сообщали, что Промес ночью 1 марта должен отправиться в Санкт-Петербург, чтобы присоединиться к команде перед матчем с «Зенитом», однако этого не произошло. С ним находятся два сотрудника клуба.

29 февраля Telegram-канал Baza сообщил, что голландец не смог вылететь из ОАЭ, где находился на сборах красно-белых. В этот же день команда должна была улететь в Санкт-Петербург. На борт пустили всех, кроме Промеса. По информации Baza, вместе с ним остались сотрудники службы безопасности команды. Причина задержания пока неизвестна.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск.

2 марта «Спартак» в Санкт-Петербурге сыграет с «Зенитом». Игра начнется в 19:30 по московскому времени.

Ранее Промесу предрекли проблемы.