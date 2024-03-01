Назван клуб, который ближе к чемпионству, чем «Спартак»

Бывший нападающий московского ЦСКА Роман Орещук поделился размышлениями о возможностях столичного «Спартака» выиграть медали в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Вряд ли «Спартак» будет бороться за топ-3. За чемпионство точно не будет, шансов ноль. В этом сезоне «Динамо» гораздо ближе к чемпионству, чем «Спартак». Да, давно такого не было. Только если в сезоне со Шварцем. Но там был финал Кубка, в котором красно-белые оказались сильнее», — сказал Орещук.

После 18 туров Российской премьер-лиги «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

«Спартак» проведет свой первый матч после рестарта 2 марта против «Зенита» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:30 по московскому времени. После игры с «Зенитом» красно-белые должны провести домашний матч с воронежским «Факелом».

Ранее ситуацию с полем «Спартака» назвали провалом.