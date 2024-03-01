Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Назван клуб, который ближе к чемпионству, чем «Спартак»

Экс-игрок Орещук: «Динамо» гораздо ближе к чемпионству, чем «Спартак»

close
100%
Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывший нападающий московского ЦСКА Роман Орещук поделился размышлениями о возможностях столичного «Спартака» выиграть медали в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Вряд ли «Спартак» будет бороться за топ-3. За чемпионство точно не будет, шансов ноль. В этом сезоне «Динамо» гораздо ближе к чемпионству, чем «Спартак». Да, давно такого не было. Только если в сезоне со Шварцем. Но там был финал Кубка, в котором красно-белые оказались сильнее», — сказал Орещук.

После 18 туров Российской премьер-лиги «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

«Спартак» проведет свой первый матч после рестарта 2 марта против «Зенита» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:30 по московскому времени. После игры с «Зенитом» красно-белые должны провести домашний матч с воронежским «Факелом».

Ранее ситуацию с полем «Спартака» назвали провалом.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами