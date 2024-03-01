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В «Торпедо» назвали невозможным проведение матча «Спартака» в «Лужниках»

Глава «Торпедо» Волнушкин о матче «Спартака» в «Лужниках»: это невозможно

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Пресс-служба Winline Зимнего Кубка РПЛ.

Президент столичного «Торпедо» Александр Волнушкин заявил о невозможности проведения матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным «Спартаком» и воронежским «Фауклом» БСА «Лужники». Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Это невозможно ни с какой точки зрения. Им нужно искать другую дату. Там и с безопасностью будут проблемы. У нас трансляция. Я не вижу, как это будет происходить. У нас ведется плановая работа по домашнему матчу с «Тюменью». Наши болельщики знают, что у нас матч будет 11 числа, билеты продаются на эту игру», — заявил он.

11 марта «Торпедо» в рамках 22-го тура Первой Лиги играет в «Лужниках» с «Тюменью». Матч «Спартака» и «Факела» должен состояться на день раньше.

29 февраля комиссия Российской премьер-лиги (РПЛ) не допустила поле «Лукойл Арены» к проведению матча с воронежским «Факелом» в 19-м туре чемпионата России. Встреча состоится 10 марта. «Спорт-Экспресс» сообщил, что приоритетом для «Спартака» является перенос матча в «Лужники», также запасным вариантом стала «Арена Химки».

После 18 туров РПЛ «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером чемпионата, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Ранее «Динамо» высмеяло «Спартак» из-за ситуации с полем «Лукойл Арены».

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