Известный тренер объяснил высказывания руководителей «Зенита» о победе над «Спартаком»

Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий, ставший первым специалистом, кому удалось вывести африканскую сборную в четвертьфинал чемпионата мира, а также работавший с разными клубами Российской премьер-лиги, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о словах генерального директора «Зенита» Александра Медведева и также работающего в клубе Андрея Аршавина, заявивших, что уверены в крупной победе сине-бело-голубых над «Спартаком».

«Это ни в коем случае не недооценка, а как раз фактор, что они желают, чтобы команда соответствовала их ожиданиям. Как бы там ни было, и тот, и другой в структуре «Зенита» не последние люди, и они являются в данном случае мотиваторами. Никаких шапкозакидательских настроений нет, я уверен. Это в каком-то смысле спланированное психологическое давление на «Спартак», — подчеркнул Непомнящий.

«Зенит» после первой части сезона занимает второе место в РПЛ, набрав 36 очков за 18 туров. «Спартак» располагается на пятом месте в турнирной таблице, имея в активе 30 баллов. У лидирующего «Краснодара» 38 очков. В центральном матче 19-го тура, открывающего весеннюю часть чемпионата, «Зенит» примет «Спартак» на своем стадионе.

Ранее в МИД России отреагировали на задержание лидера «Спартака» в ОАЭ.