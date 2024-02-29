Главный тренер «Спартака» назвал единственную цель на сезон

Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Гильерме Абаскаль рассказал о задаче, которую ставит перед командой в преддверии второй половины сезона. Его слова приводит пресс-служба красно-белых.

«Все просто, цель может быть только одна — побеждать. С этой командой мы проделали уже большой путь, росли и прибавляли. Поэтому задачу ставим только такую — побеждать и побеждать, биться за цвета и эмблему в каждом без исключения матче», — заявил испанский специалист.

2 марта «Спартак» в гостях сыграет с «Зенитом» в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). 29 февраля пресс-служба красно-белых сообщила, что клуб провел заключительную тренировку на сборе в Дубае и вылетел в Санкт-Петербург.

После 18 туров РПЛ «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером чемпионата, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что Промеса задержали в Дубае.