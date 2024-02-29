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Стал известен главный фаворит чемпионата РПЛ

Тренер Непомнящий: «Зенит» остается фаворитом чемпионата

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Михаил Киреев/РИА Новости

Знаменитый отечественный футбольный тренер Валерий Непомнящий в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о масштабной зимней трансферной кампании «Зенита», отметив, что руководство сине-бело-голубых явно недовольно первой частью чемпионата Российской премьер-лиги. При этом, по мнению специалиста, именно действующий чемпион остается фаворитом турнира.

«Не знаю, что двигало руководством «Зенита», когда они решили снова потратиться. Особо рассуждать об этом нет смысла. Но что они недовольны первой половиной чемпионата, это естественно. Даже если бы они и не укрепились. Укрепились ли они – еще вопрос. Как адаптируются люди к чемпионату. Предварительные игры на сборах – одно, а чемпионат – совершенно другое. Результат первой части чемпионата будет мотивирующим фактором для самих игроков «Зенита». Тех, кто уже играл. Поэтому считаю, что «Зенит» остается фаворитом в чемпионате».

После осенней части сезона «Зенит» занимает второе место в чемпионате РПЛ, на два очка отставая от «Краснодара». В первом матче в весенней части турнира команда Сергея Семака 2 марта примет на своем стадионе принципиального соперника – московский «Спартак».

Ранее легенда «Спартака» назвал главный козырь команды в матче с «Зенитом».

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