Адвокат по уголовным делам объяснил причину задержания Промеса в аэропорту Дубая

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов в интервью «Газете.Ru» заявил, что задержание нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса в аэропорту Дубая может быть связано с последующей экстрадицией футболиста в Нидерланды.

По его мнению, игрок может быть доставлен из ОАЭ в рамках исполнения приговора по делу о контрабанде кокаина.

«Между ОАЭ и Нидерландами существует соглашение об экстрадиции. В связи с тем, что Промес, насколько мне известно, признан виновным в совершении преступления о контрабанде наркотиков и приговорен к шести годам лишения свободы, и ранее был приговорен к 18 месяцам тюремного заключения за причинение вреда здоровья двоюродному брату, то есть все основания для экстрадиции Промеса в Нидерланды», — заявил Калинов.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск.

Промес выступает за «Спартак» с февраля 2021 года. Это его уже второе пришествие в команду. Он играл за красно-белых с 2014 по 2018 год. В сезоне-2016/17 голландец в составе команды стал чемпионом России.

2 марта «Спартак» в гостях сыграет с «Зенитом» в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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