Промес вылетит из Дубая в Россию отдельно от «Спартака»

Футболист московского «Спартака» Квинси Промес полетит из Дубая в Россию отдельно от команды. Он вылетит 29 февраля ближе к ночи. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Telegram-канал «Мутко против» ранее сообщил, что Промеса не пустили на борт в аэропорту Дубая. При этом причины не уточняются.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск.

Промес выступает за «Спартак» с февраля 2021 года. Это его уже второе пришествие в команду. Он играл за красно-белых с 2014 по 2018 год. В сезоне-2016/17 голландец в составе команды стал чемпионом России.

2 марта «Спартак» в гостях сыграет с «Зенитом» в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). 29 февраля пресс-служба красно-белых сообщила, что клуб провел заключительную тренировку на сборе в Дубае и вылетел в Санкт-Петербург.

Ранее Промесу рекомендовали пропустить матч в Баку из-за экстрадиции.