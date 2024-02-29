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Фигуристка Медведева покинула шоу Бузовой после скандала

Фигуристка Медведева покинула шоу Бузовой после скандала с певцом Шурой

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Павел Бедняков/РИА Новости

Фигуристка Евгения Медведева стала гостьей шоу «Это нормально?», где ведущими являются Ольга Бузова и Дмитрий Дибров. В выпуске обсуждалось, нормально ли брать с собой детей на взрослую вечеринку.

Медведева отвечала на вопросы ведущих, комментировала то, что происходит в зале.

«Я — артистка, выступаю в разных амплуа. В ноябре катала Кармен, а в январе — Корову. Ребенка взять на шоу с Коровой — это окей, а вот на Кармен…» — ответила Медведева.

Затем в зале произошел конфликт между зрителем и певцом Шурой. Спортсменка не смогла это вынести и покинула площадку со словами «Я пошла». На ее уход отреагировала сама Бузова.

«Женя Медведева не выдержала накала эмоций и покинула студию. Либо она не готова была быть откровенной. Она ушла, и мы уважаем ее выбор», — сказала ведущая.

На Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году россиянка стала второй в личном первенстве и в командном турнире. Победителем в женском одиночном катании стала другая россиянка — Алина Загитова.

Кроме олимпийских медалей в активе спортсменки по две золотые медали чемпионата мира и Европы. Последний раз она выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры.

Ранее сообщалось, что Загитова клонировала дерево.

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