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Аршавин фразой «ни о чем» оценил игру Миранчука

Аршавин о Миранчуке: ни о чем, другой характеристики не мог подобрать к его игре

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию, бывший игрок сборной России Андрей Аршавин высказался об игре полузащитника Алексея Миранчука в матчах против «Милана» и «Интера». Его слова передает «Матч ТВ».

«Не сказал бы про игру Миранчука «ни о чем» — это грубовато. Другой характеристики я не мог подобрать к его игре и игре атаки «Аталанты» в матче с «Миланом». Миранчук хороший отрезок проводит, он в полном порядке был, как и вся «Аталанта». Заслуженно был признан лучшим игроком месяца. Но в этих двух матчах с «Миланом» и «Интером» «Аталанта» была вообще не похожа на себя, была противоположностью себя образца Нового года», — сказал Аршавин.

«Аталанта» сыграла вничью с «Миланом» 1:1 (Миранчук провел 63 минуты) и разгромно проиграла «Интеру» 0:4 (Миранчук провел 57 минут). Команда с 46 очками идет на пятом месте в Серии А.

Миранчук в сентябре 2020 года перебрался в итальянскую «Аталанту» из московского «Локомотива». Его контракт с клубом из Бергамо истекает в июне 2025 года.

В текущем сезоне Миранчук провел за команду 23 матча во всех турнирах, забив три мяча и оформив семь результативных передач.

Ранее в «Аталанте» заступились за Миранчука, из-за которого отменили гол «Интеру».

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