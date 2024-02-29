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Экс-игрок «Баварии» и ЦСКА назвал главное отличие футбола в России и Германии

Олич считает качество полей главным отличием футбола в России и Германии

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pfc-cska.com

Бывший игрок и главный тренер ЦСКА Ивица Олич в интервью на YouTube-канале «Мяч Shorts» сравнил футбол в Германии и России.

«В чем отличие футбола в России и Германии в мои игровые годы? Стадионы и поля. Мы практически до мая играли на полях без травы. Когда приехал в Германию, не мог поверить, потому что каждый стадион был как бильярд. Можно было играть как было, потому что было ровно», — сказал Олич.

В Германии Олич выступал за «Гамбург», мюнхенскую «Баварию», «Вольфсбург» и «Мюнхен 1860».

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка). Рестарт сезона состоится уже 1 марта.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее Олич объяснил, почему он не смог оставаться тренером ЦСКА.

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