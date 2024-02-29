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Экс-игрок ЦСКА: иностранные футболисты боятся ехать в Россию

Экс-игрок ЦСКА Пономарев заявил, что иностранные футболисты боятся ехать в РПЛ

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Владимир Песня/РИА Новости

Бывший игрок московского ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что иностранные футболисты боятся ехать в Россию, передает РИА Новости.

«Легионеры боятся ехать в Россию. После этого их могут осудить и организовать гонения. Если футболист хочет закончить свою карьеру у нас, то он может приехать, как Квинси Промес», — сказал Пономарев.

«Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 38 очков. На второй строчке расположился петербургский «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (32 очка).

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. В марте сборная России проведет товарищеские матчи против национальных команд Сербии и Парагвая.

Ранее легенда ЦСКА упрекнул клуб в слабой работе с молодежью.

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