Панарин обогнал тренера сборной России по голам в НХЛ

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин догнал тренера сборной России и московского «Спартака» Алексея Жамнова по голам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Панарин отличился в матче регулярного чемпионата против «Коламбуса» (4:1). Для него этот гол стал 250 за карьеру в НХЛ. Теперь Панарин занимает 13 место по заброшенным шайбам в НХЛ среди россиян. Следующей целью Панарина является Владимир Тарасенко (285).

В турнирной таблице Восточной конференции «Рейнджерс» занимает первое место, набрав 83 очка. «Коламбус» располагается на 16 строчке, имея в активе 48 баллов. Второй место в восточной конференции занимает «Флорида» (82).

В следующем матче «Рейнджерс» сыграет на выезде против «Торонто». Встреча состоится 3 марта. Команды выйдут на лед в 3.00 по московскому времени.

Панарин выcтупает в Национальной хоккейной лиге c 2015 года. В июле 2019-го он подпиcал c «Рейнджерc» cемилетний контракт, по которому должен получить 81,5 млн долларов. Также он играл в «Чикаго Блэкхоукс» и «Коламбус Блю Джекетс».

Ранее Панарин установил личный рекорд в НХЛ.