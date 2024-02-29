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Панарин обогнал тренера сборной России по голам в НХЛ

Нападающий «Рейнджерс» Панарин обогнал Жамнова по голам в НХЛ

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Dennis Schneidler-USA TODAY Sports/Reuters

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин догнал тренера сборной России и московского «Спартака» Алексея Жамнова по голам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Панарин отличился в матче регулярного чемпионата против «Коламбуса» (4:1). Для него этот гол стал 250 за карьеру в НХЛ. Теперь Панарин занимает 13 место по заброшенным шайбам в НХЛ среди россиян. Следующей целью Панарина является Владимир Тарасенко (285).

В турнирной таблице Восточной конференции «Рейнджерс» занимает первое место, набрав 83 очка. «Коламбус» располагается на 16 строчке, имея в активе 48 баллов. Второй место в восточной конференции занимает «Флорида» (82).

В следующем матче «Рейнджерс» сыграет на выезде против «Торонто». Встреча состоится 3 марта. Команды выйдут на лед в 3.00 по московскому времени.

Панарин выcтупает в Национальной хоккейной лиге c 2015 года. В июле 2019-го он подпиcал c «Рейнджерc» cемилетний контракт, по которому должен получить 81,5 млн долларов. Также он играл в «Чикаго Блэкхоукс» и «Коламбус Блю Джекетс».

Ранее Панарин установил личный рекорд в НХЛ.

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