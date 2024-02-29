Экс-тренер сборной России рассказал, кто будет победителем РПЛ

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев предположил, что петербургский «Зенит» станет победителем Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Евро-Футбол.Ру».

«Я безмерно уважаю Галицкого и тот процесс, который он выстроил. Но мне все равно видится, что чемпионом будет «Зенит». У Петербурга больше ресурсов», — сказал Игнатьев.

«Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ, набрав 38 очков. На второй строчке расположился петербургский «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (32 очка). На четвертой строчке располагается московский «Локомотив», набрав 31 очко. Замыкает пятерку московский «Спартак», имея в активе 30 баллов.

В первом официальном матче 2024 года «Спартак» сыграет с «Зенитом» — поединок состоится в Санкт-Петербурге 2 марта. Стартовый свисток для команд прозвучит в 19:30 по московскому времени.

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