Тарасова: бесплатное обучение в школе Загитовой будет мотивировать

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на слова министра спорта Республики Татарстан Владимира Леонова о том, что одаренные фигуристы будут заниматься в школе Алины Загитовой бесплатно или на льготной основе, передает «Спорт-Экспресс».

«Да, это, конечно, будет мотивировать. Когда школу построят, тогда посмотрим, как все пойдет. Условия хорошие», — сказала Тарасова.

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в России и вторая в мировой истории после Ким Ён А фигуристка-одиночница, которая смогла завоевать все титулы в мировом фигурном катании.

Соревнования 2020 и 2021 годов Загитова пропустила, но с тех пор она так и не объявила о том, что завершила профессиональную карьеру. В феврале 2022 года Загитова приняла участие в роли капитана в командном турнире Кубка Первого канала, где ее команда «Красная машина» одержала победу.

Ранее сообщалось, что Загитова осваивает новую профессию, в которой нет места для девушек.