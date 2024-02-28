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Губерниев: «Спартаку» в матче с «Зенитом» может помочь Интерпол

Комментатор Губерниев заявил, что «Зенит» сильнее «Спартака»

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Пресс-служба ТНТ

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев поделился мнением, что могло бы помочь московскому «Спартаку» в матче с петербургским «Зенитом» в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова передает Metaratings.ru.

«Интерпол? Изъять Промеса? Первое, что мне приходит в голову. Второе, «Зенит» сейчас сильнее «Спартака». Если себя покажет с лучшей стороны, то выиграет», — заявил Губерниев.

В первом официальном матче 2024 года «Спартак» сыграет с «Зенитом» — поединок состоится в Санкт-Петербурге 2 марта. Стартовый свисток для команд прозвучит в 19:30 по московскому времени.

14 февраля суд Амстердама приговорил игрока «Спартака» Квинси Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск.

Ранее экс-игрок «Зенита» заявил, что приходил на тренировку с перегаром.

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