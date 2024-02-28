«Краснодару» предрекли потерю лидерства в РПЛ

Российский тренер Ринат Билялетдинов заявил, что «Краснодар» упустит лидерство в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает Metaratings.ru.

«Креатива, который терять нельзя, у «Краснодара» меньше, чем у «Зенита». Два-три тура — и они покатятся вниз. Причем сильно. Третья строчка может быть за счастье», — сказал Билялетдинов.

«Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером национального первенства, имея в активе после 18 туров 38 очков. В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0. На второй строчке расположился петербургский «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает московское «Динамо» (32 очка).

Чемпионат России возобновится после паузы в марте 2024 года. Первый матч после паузы «Краснодар» проведет дома и примет казанский «Рубин».

В матче 19 тура чемпионата России «Краснодар» сыграет с казанским «Рубином». Игра состоится 2 марта.

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