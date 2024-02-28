Экс-игрок «Зенита» назвал секрет успеха Семака

Экс-игрок петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко заявил, что главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак всегда добросовестно относится к своем работе, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Секрет успеха Семака – его профессионализм. Он всегда добросовестно относится к работе, делает всё по максимуму. Он и игроком был очень классным, дисциплинированным и старательным», — сказал Радченко.

Семак возглавил «Зенит» в 2018 году, а с 2013-го по 2016-й работал в тренерском штабе. Под его руководством петербуржцы пять раз выигрывали чемпионат России, один раз Кубок и четыре раза Суперкубок страны. Пять раз Семак признавался лучшим тренером года.

После 18 туров Российской премьер-лиги «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. На второй строчке расположился петербургский «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (32 очка).

Ранее чемпионов Российской премьер-лиги (РПЛ) предложили чествовать в Кремле.