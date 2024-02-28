Экс-игрок ЦСКА: по первым матчам РПЛ можно будет сделать выводы

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что по первым весенним матчам Российской премьер-лиги (РПЛ) можно будет сказать, как команды провели зимнюю паузу, передает Vprognoze.ru.

«В первую очередь, нужно обращать внимание на тройку лидеров: «Краснодар», «Зенит» и «Динамо». Если два-три тура они пройдут без потери очков, значит подготовились хорошо», — сказал Масалитин.

После 18 туров Российской премьер-лиги «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ, набрав 38 очков. На второй строчке расположился петербургский «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (32 очка). На четвертой строчке идет московский «Локомотив», имея в активе 31 очко. Замыкает пятерку московский «Спартака» (30).

Ранее стало известно, в каком случае «Спартак» избавится от Гильермо Абаскаля.