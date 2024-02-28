Американский боксер может стать гражданином России

Американский боксер Деандре Севейдж хочет получить гражданство России после поединка против Дмитрия Кудряшова, передает ТАСС.

Депутат Госдумы РФ от Белгородской области Никита Румянцев готов оказать Севейджу помощь в оформлении.

«Он высказал устное желание стать гражданином России. Мы окажем Севейджу всю необходимую помощь в оформлении», — сказал Румянцев.

Севейдж не первый боксер из США, который хочет получить российское гражданство. 9 января 2024 года президент России Владимир Путин предоставил боксеру Кевину Джонсону гражданство. При смене паспорта Джонсон взял отчество «Владимирович».

44-летний Джонсон за свою карьеру провел 60 боев на профессиональном ринге, из которых 36 раз выходил победителем. В апреле 2023 года Джонсон провел бой против известного российского бойца Вячеслава Дацика. Схватка продлилась все три раунда, заявленных правилами, и завершилась победой американца, судьи присудили ему победу раздельным решением. В августе Джонсон уступил россиянину Марку Петровскому. Бой закончился решением судей.

Ранее неизвестный бизнесмен подарил Джонсону «однушку» в Самаре.