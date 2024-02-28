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Американский боксер может стать гражданином России

Боксер из США Севейдж может стать гражданином России

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Американский боксер Деандре Севейдж хочет получить гражданство России после поединка против Дмитрия Кудряшова, передает ТАСС.

Депутат Госдумы РФ от Белгородской области Никита Румянцев готов оказать Севейджу помощь в оформлении.

«Он высказал устное желание стать гражданином России. Мы окажем Севейджу всю необходимую помощь в оформлении», — сказал Румянцев.

Севейдж не первый боксер из США, который хочет получить российское гражданство. 9 января 2024 года президент России Владимир Путин предоставил боксеру Кевину Джонсону гражданство. При смене паспорта Джонсон взял отчество «Владимирович».

44-летний Джонсон за свою карьеру провел 60 боев на профессиональном ринге, из которых 36 раз выходил победителем. В апреле 2023 года Джонсон провел бой против известного российского бойца Вячеслава Дацика. Схватка продлилась все три раунда, заявленных правилами, и завершилась победой американца, судьи присудили ему победу раздельным решением. В августе Джонсон уступил россиянину Марку Петровскому. Бой закончился решением судей.

Ранее неизвестный бизнесмен подарил Джонсону «однушку» в Самаре.

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