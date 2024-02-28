Вратарь «ПСЖ», перенесший кому, полностью вылечился от аневризмы головного мозга

Голкипер парижского «ПСЖ» Серхио Рико, который провел около трех недель в коме, полностью вылечился от аневризмы головного мозга, передает The Athletic.

Сейчас здоровью голкипера ничего не угрожает. Врачи разрешили ему заниматься футболом.

В конце мая 29-летний голкипер катался на лошадях в Испании и после падения получил черепно-мозговую травму. Футболиста на вертолете доставили в больницу. Он провел 36 дней в реанимации, 19 из которых — в состоянии комы. 18 августа спортсмена выписали из больницы.

Испанский вратарь выступает за «ПСЖ» с 2020 года. Он является воспитанником «Севильи» и на протяжении девяти лет защищал цвета испанского клуба. Затем голкипер поиграл в «Фулхэме» и «ПСЖ». В минувшем сезоне Рико на поле в основном составе парижан не появлялся. Всего на его счету 11 матчей за «ПСЖ» за почти три года.

В турнирной таблице чемпионата Франции занимает первое место, имея в активе 54 очка. Второе место занимает «Брест», имея в активе 43 балла.

Ранее Рико заявил о желании сыграть в текущем сезоне.