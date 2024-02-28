Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Вратарь «ПСЖ», перенесший кому, полностью вылечился от аневризмы головного мозга

Голкипер «ПСЖ» Рико полностью вылечился от аневризмы головного мозга

close
100%
Global Look Press

Голкипер парижского «ПСЖ» Серхио Рико, который провел около трех недель в коме, полностью вылечился от аневризмы головного мозга, передает The Athletic.

Сейчас здоровью голкипера ничего не угрожает. Врачи разрешили ему заниматься футболом.

В конце мая 29-летний голкипер катался на лошадях в Испании и после падения получил черепно-мозговую травму. Футболиста на вертолете доставили в больницу. Он провел 36 дней в реанимации, 19 из которых — в состоянии комы. 18 августа спортсмена выписали из больницы.

Испанский вратарь выступает за «ПСЖ» с 2020 года. Он является воспитанником «Севильи» и на протяжении девяти лет защищал цвета испанского клуба. Затем голкипер поиграл в «Фулхэме» и «ПСЖ». В минувшем сезоне Рико на поле в основном составе парижан не появлялся. Всего на его счету 11 матчей за «ПСЖ» за почти три года.

В турнирной таблице чемпионата Франции занимает первое место, имея в активе 54 очка. Второе место занимает «Брест», имея в активе 43 балла.

Ранее Рико заявил о желании сыграть в текущем сезоне.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Франции
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами