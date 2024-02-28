Холанд стал первым футболистом с 1970 года, который оформил пента-трик в Кубке Англии

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд стал первым футболистом с 1970 года, который оформил пента-трик в матче Кубка Англии.

Норвежец забил пять мячей в игре 1/8 финала против «Лутона».

В последний раз пять и более мячей в матче Кубка Англии удавалось забить Джорджу Бесту в составе «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Сити» обыграл «Лутон» со счетом 6:2. Эта победа позволила подопечным Хосепа Гвардиолы выйти в четвертьфинал турнира.

Также в четвертьфинал уже пробились «Ковентри» и «Лестер». Все участники четвертьфинала определятся 29 февраля.

«Манчестер Сити» является действующим победителем турнира. В финале «горожане» обыграли «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1.

В турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» занимает второе место, набрав 59 очков. Лидирует в турнире «Ливерпуль», имея в активе 60 очков. Замыкает тройку сильнейших лондонский «Арсенал». Столичный клуб набрал 58 баллов. В следующем туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» сыграет с «Манчестер Юнайтед». Встреча состоится 3 марта. Команды выйдут на поле в 18.30 по московскому времени. Игра пройдет на поле «Сити».

Ранее футболистов «Челси» назвали лузерами, стоившими миллиард фунтов.