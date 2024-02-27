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Стало известно, в каком случае «Спартак» избавится от Абаскаля

Экс-игрок «Спартака» предрек Абаскалю работу в клубе до конца сезона-2023/24

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Pavel Kashaev/Global Look Press

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» заявил, что главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль с большой долей вероятности доработает до конца сезона-2023/24.

По его мнению, испанца уволят из клуба только в экстренной ситуации.

«100%, Абаскалю дадут доработать до конца чемпионата, никто его увольнять в случае поражения от «Зенита» не будет. Если не случится форс-мажора какого-нибудь там, поражения в шести-семи играх подряд. «Спартаку» надо показать себя в Санкт-Петербурге», — заявил Масалитин.

После 18 туров Российской премьер-лиги «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ, набрав 38 очков. На второй строчке расположился петербургский «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (32 очка).

В первом официальном матче 2024 года «Спартак» сыграет с «Зенитом» — поединок состоится в Санкт-Петербурге 2 марта. Стартовый свисток для команд прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Ранее стало известно, что от матча «Зенита» и «Спартака» ожидают драк и потасовок.

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