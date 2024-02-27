Журова заявила, что Россия имеет шанс получить Евро-2028 по плаванию

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова в интервью «Газете.Ru» заявила, что слова президента Всероссийской федерации плавания Владимира Сальникова о том, что Казань может получить право проведения чемпионата Европы 2028 года, говорят о позитивных переменах в мировом спортивном сообществе.

По ее словам, закулисные контакты между российским и мировым спортом продолжаются, несмотря ни на что.

«Во-первых, может быть для кого-то это станет открытием, но руководители наших спортивных федераций продолжают кулуарно общаться с президентами международных федераций. Там не бывает случайных людей — кто-то за время работы завел дружеские отношения, многие друг к другу на юбилеи ездят, это правильно, это нормальная человеческая история. Во-вторых, так, как в свое время проводили в Казани чемпионат мира по водным видам спорта, не проводил, наверное, никто. Об этом знают и помнят, поэтому как только появится реальная возможность, проведение турнира обязательно отдадут России», — заявила Журова.

В 2024 году чемпионат Европы по водным видам спорта должен был пройти в Казани, но был перенесен в Белград (Сербия) из-за ситуации на Украине.

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