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Россию сравнили с палочкой-выручалочкой

Депутат Журова: в мире Россию знают как палочку-выручалочку

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова в интервью «Газете.Ru» заявила, что Россия в любой момент может провести спортивное событие мирового масштаба.

По ее словам, у нашей страны есть большой опыт проведения больших мероприятий, даже в рекордно короткие сроки.

«Россия всегда подстрахует, если что-то вдруг случается. Помните, в Японии в 2011 году случилось землетрясение, цунами накрыло атомную станцию, Россия моментально откликнулась и очень быстро смогла организовать турнир. Ни одна другая страна на себя подобную ответственность не брала, все надо было в кратчайшие сроки сделать на высочайшем уровне. В мире знают, что мы как палочка-выручалочка. Видимо, поэтому и ждут, когда все это закончится, гипотетически предполагаю, что такое может быть», — заявила Журова.

27 февраля президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников рассказал, что Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) предложила провести на территории России чемпионат Европы в 2028 году.

Ранее Светлана Журова заявила, что Россия имеет шанс получить Евро-2028 по плаванию.

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