Аршавин с восторгом воспринял новость о матчах России с Сербией и Парагваем

Бывший футболист петербургского «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что сборную России ждут хорошие товарищеские матчи против сборных Сербии и Парагвая, передает «Спорт-Экспресс».

«Матчи охрененные. Поздравляю РФС, они молодцы. Это не первые хорошие матчи после бана. Кубинцев нормально пригласили. Набили им! В Волгограде праздник был», — сказал Аршавин.

В марте сборная России проведет два товарищеских поединка. 21 марта команда Валерия Карпина сыграет со сборной Сербии, а 25 марта — с Парагваем. Обе игры пройдут в Москве на стадионе «ВТБ Арена» в Петровском парке, где свои домашние матчи в Российской премьер-лиге (РПЛ) проводит «Динамо».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее в сеть слили новую форму сборной России.