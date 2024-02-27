Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Аршавин с восторгом воспринял новость о матчах России с Сербией и Парагваем

Аршавин о товарищеских матчах России: поздравляю РФС, они молодцы

close
100%
andrey.arshavin10/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывший футболист петербургского «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что сборную России ждут хорошие товарищеские матчи против сборных Сербии и Парагвая, передает «Спорт-Экспресс».

«Матчи охрененные. Поздравляю РФС, они молодцы. Это не первые хорошие матчи после бана. Кубинцев нормально пригласили. Набили им! В Волгограде праздник был», — сказал Аршавин.

В марте сборная России проведет два товарищеских поединка. 21 марта команда Валерия Карпина сыграет со сборной Сербии, а 25 марта — с Парагваем. Обе игры пройдут в Москве на стадионе «ВТБ Арена» в Петровском парке, где свои домашние матчи в Российской премьер-лиге (РПЛ) проводит «Динамо».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее в сеть слили новую форму сборной России.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами