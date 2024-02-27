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Легенду «Реала» пригласили в российский клуб «Краснодар»

Игрок «Краснодара» Кастаньо заявил, что хотел бы видеть Хамеса Родригеса в РПЛ

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Fernando Vergara/AP

Колумбийский полузащитник «Краснодара» Кевин Кастаньо положительно оценил идею пригласить его соотечественника, бывшего футболиста мадридского «Реала» Хамеса Родригеса в клуб Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова передает «Чемпионат».

«Всем бы хотелось иметь Хамеса у себя в команде. Сейчас он пытается найти новый клуб», — сказал Кастаньо.

Однако 23-летний полузащитник отметил, что Родригес может отказаться от этого приглашения, так как хочет провести последние годы своей карьеры в более спокойном чемпионате.

«Игрок, за плечами которого такая долгая карьера, ищет стабильное место для своей семьи — поближе к родине. А в России футбол очень динамичный и конкурентоспособный», — отметил Кастаньо.

Хамес Родригес перешел в «Реал» за €80 млн после чемпионата мира — 2014, на котором стал лучшим бомбардиром с шестью голами. Колумбиец принадлежал мадридскому клубу шесть лет — с 2014 по 2020-й год.

В данный момент Родригес является игроком бразильского «Сан-Паулу», но активно работает над разрывом контракта.

Ранее экс-игрока «Краснодара» подключили к аппарату ИВЛ из-за острой болезни головного мозга.

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