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Боец MMA Василевский назвал Даню Милохина хорошим примером

Боец ММА Василевский похвалил блогера Даню Милохина

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Скриншот трансляции Alpha Fight Series

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Вячеслав Василевский похвалил блогера Даню Милохина после первого боксерского поединка, передает «Чемпионат».

«Его молодая аудитория никуда не делась. И она видит, что кумир постоянно тренируется, выступает. Это же хороший пример. Даня молодец, тренировался, сделал из этого хайп», — сказал Василевский.

16 февраля Милохин одержал победу над индийским блогером Аджмалом Ханом на турнире ALPHA FIGHT SERIES в Дубае. Поединок, который стал для россиянина дебютным в боксе, завершился по ходу первого раунда после того, как Милохин заставил соперника прижаться к канатам и нанес несколько акцентированных ударов по голове, вынудив главного судью досрочно остановить поединок.

Милохин ранее участвовал в шоу «Ледниковый период». Он катался в паре с фигуристкой Евгенией Медведевой в предыдущем сезоне проекта. Им не удалось победить, но пара завоевала приз зрительских симпатий и выиграла один миллион рублей.

Ранее Николай Валуев высказался о Милохине после его дебюта в боксе.

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