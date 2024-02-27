Боец MMA Василевский назвал Даню Милохина хорошим примером

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Вячеслав Василевский похвалил блогера Даню Милохина после первого боксерского поединка, передает «Чемпионат».

«Его молодая аудитория никуда не делась. И она видит, что кумир постоянно тренируется, выступает. Это же хороший пример. Даня молодец, тренировался, сделал из этого хайп», — сказал Василевский.

16 февраля Милохин одержал победу над индийским блогером Аджмалом Ханом на турнире ALPHA FIGHT SERIES в Дубае. Поединок, который стал для россиянина дебютным в боксе, завершился по ходу первого раунда после того, как Милохин заставил соперника прижаться к канатам и нанес несколько акцентированных ударов по голове, вынудив главного судью досрочно остановить поединок.

Милохин ранее участвовал в шоу «Ледниковый период». Он катался в паре с фигуристкой Евгенией Медведевой в предыдущем сезоне проекта. Им не удалось победить, но пара завоевала приз зрительских симпатий и выиграла один миллион рублей.

Ранее Николай Валуев высказался о Милохине после его дебюта в боксе.