Мбаппе отклонил предложение из Англии на €500 млн

Футболист французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе отклонил предложение английского «Манчестер Юнайтед» за неделю до согласования контракта с мадридским «Реалом», передает OK Diario.

Мбаппе предлагали контракт на €500 млн, а также подписной бонус в €200 млн.

В турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место.

Нынешний контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до лета 2024 года. В мае 2022 года СМИ сообщали, что Мбаппе подписал новый контракт с «ПСЖ». При этом другие источники указывали на то, что футболист уже утвердил соглашение с мадридским «Реалом». В итоге громкий переход в испанский клуб так и не состоялся. По данным испанских медиа, повторная попытка перехода в стан «сливочных» может увенчаться успехом уже предстоящим летом.

В текущем сезоне чемпионата Франции Мбаппе провел 21 матч, забил 21 мяч и отдал четыре результативные передачи. Парижане на данный момент располагаются на первой строчке в турнирной таблице Лиги 1.

Ранее Мбаппе сообщил одноклубникам о решении уйти из «ПСЖ».