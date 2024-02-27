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Новичок «Краснодара»: в Колумбии были недовольны моим переездом в Россию

Игрок «Краснодара» Кастаньо: в Колумбии были недовольные моим переездом в Россию

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ФК «Краснодар»

Полузащитник «Краснодара» Кевин Кастаньо рассказал, что в Колумбии были недовольны переездом игрока в Российскую премьер-лигу (РПЛ), передает «Чемпионат».

«Как и всегда, любое решение можно раскритиковать. Действительно, в Колумбии некоторые были недовольны моим трансфером в «Краснодар», — сказал Кастаньо.

В 2023 году Кастаньо выступал в Мексике за «Крус Асуль». В январе 2023 года Кастаньо дебютировал за сборную Колумбии.

«Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером национального первенства, имея в активе после 18 туров 38 очков. В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0. На второй строчке расположился петербургский «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает московское «Динамо» (32 очка).

Чемпионат России возобновится после паузы в марте 2024 года. Первый матч после паузы «Краснодар» проведет дома и примет казанский «Рубин».

Ранее иностранных футболистов московского «Спартака» описали фразой «ни рыба, ни мясо».

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