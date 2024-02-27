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«Вашингтон» одолел «Оттаву», Овечкин остался без голов

«Вашингтон» обыграл «Оттаву» в НХЛ, Овечкин не сумел отличиться в матче

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Geoff Burke-USA TODAY Sports/Reuters

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча состоялась на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и завершилась победой столичных со счетом 6:3.

В составе победившей команды голами отметились Алексей Протас, Джон Карлсон, Макс Пасиоретти, Бек Маленстин и Хендрикс Лапьер, оформивший дубль. За «Оттаву» шайбы забросили Дрейк Батерсон, Шейн Пинто и Брэди Ткачук.

Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин результативными действиями не отметился. В текущем сезоне он провел в Национальной хоккейной лиге 54 матча, отметившись 16 заброшенными шайбами и 26 результативными передачами. Россиянин продолжает погоню за канадцем Уэйном Гретцки в гонке лучших снайперов в истории лиги. Гретцки за свою карьеру забросил 894 шайбы, 21 февраля на счету Овечкина стало 838 голов, отставание составляет 56 шайб.

Другой российский игрок Владимир Тарасенко, который выступает за «Оттаву», записал на свой счет результативный пас.

«Вашингтон» одержал четвертую победу в последних пяти играх. «Оттава» прервала двухматчевую победную серию.

Ранее олимпийский чемпион рассказал, на чем нужно сконцентрироваться Овечкину.

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