Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Нападающий ЦСКА Заболотный признался, что ему нужна была помощь психолога

Игрок ЦСКА Заболотный: общение с психологом мне сильно помогло

close
100%
РИА Новости

Нападающий московского ЦСКА Антон Заболотный признался, что по ходу своей карьеры был вынужден обратиться к психологу за помощью из-за давления, которое на него оказывалось. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Все это началось в «Зените» — в тот момент случился слишком резкий переход из низших лиг в РПЛ, да еще и в топ-клуб. Такой хейт понесся... Было очень нелегко. Общение с психологом мне сильно помогло. Если сейчас такие ситуации возникнут, я снова к нему обращусь», — заявил он.

Заболотный является воспитанником ЦСКА. В 2012 году он покинул систему московского клуба, так и не проведя не одного матча за основной состав. Нападающий вернулся в ЦСКА в мае 2021 года. В текущем сезоне Заболотный провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) 17 матчей, отметившись шестью забитыми мячами и одной результативной передачей.

ЦСКА после 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 28 очков, делит седьмое место с казанским «Рубином». В матче 19-го тура РПЛ армейцы на своем поле примут «Оренбург». Игра пройдет 2 марта на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 14:00 по московскому времени.

Ранее ЦСКА http://www.gazeta.ru/sport/news/2024/02/26/22417105.shtmlпопросили не валять дурака.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами