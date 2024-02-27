Экс-тренер «Спартака» Каррера оставил команде пожелание

Бывший главный тренер московского «Спартака», итальянский специалист Массимо Каррера рассказал, чего желает команде на оставшуюся часть сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «РБ Спорт».

«Пожелания «Спартаку» на заключительную часть сезона? Желаю красно-белым выиграть 12 из 12 оставшихся матчей в РПЛ. Возможно ли это? К этому надо стремиться», — заявил Каррера.

Итальянский специалист привел красно-белых к чемпионству в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2016/17. Всего в команде в качестве главного тренера он проработал с 2016 по 2018 год, до этого еще два года он был ассистентом.

После 18 туров Российской премьер-лиги «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ, набрав 38 очков. На второй строчке расположился петербургский «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (32 очка).

В первом официальном матче 2024 года «Спартак» сыграет с «Зенитом» — поединок состоится в Санкт-Петербурге 2 марта. Стартовый свисток для команд прозвучит в 19:30 по московскому времени.

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